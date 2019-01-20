В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью более миллиона долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов. Предметы считались утраченными 80 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет издание kun.uz.

Клад удалось найти в скрытом помещении, расположенном под подвалом здания.

Специалисты обнаружили в том числе экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, а также дворянам и ученым, переселившимся из Европы и Санкт-Петербурга.

Среди находок — золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.

Отмечается, что некоторые вещи передадут на реставрацию специалистам из Германии и Польши.

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