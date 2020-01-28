Делегация Cotton Campaign собирается в Узбекистан

28 января 2020 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители международной коалиции Cotton Campaign намерены подвести итоги хлопкоуборочной кампании 2019 года в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Cotton Campaign — международная коалиция трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и бизнес-организаций, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка в Узбекистане и Туркменистане.

Делегация будет находиться в республике с 29 января по 6 февраля 2020 года. Среди ее участников – члены организаций "Сеть ответственных закупщиков", Human Rights Watch, "Центр солидарности", "Узбекско-германский форум", "Мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии".

Представители коалиции встретятся с руководством министерств труда, сельского хозяйства, юстиции, инвестиций и внешней торговли, ассоциации "Узтекстильпром", Конфедерации работодателей и Федерации профсоюзов Узбекистана. Намечена отдельная встреча с председателем Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, председателем Сената Парламента Танзилой Нарбаевой.

Правозащитники намерены обсудить результаты хлопковой страды прошедшего года, и эффективность мер, принимаемых для исключения принудительного труда, в частности, процесс выполнения "дорожных карт" в этой сфере, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Члены коалиции примут участие в брифинге Международной организации труда, посвященном предварительным результатам мониторинга сбора хлопка.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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