Узбекистан запасается средствами для диагностики

БАКУ/Trend/ - Узбекистан рассчитывает получить около 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сказал глава Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, главный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В страну уже переданы 2 500 тест-систем от Роспотребнадзора и составлен договор еще на одну тысячу дополнительных единиц.

Узбекская сторона провела переговоры с американским Центром контроля и профилактики заболеваний (Center for Disease Control and Prevention), который пообещал обеспечить страну 1 500 тест-системами.

Проводятся переговоры с Китаем. Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте имеет прямые соглашения с Институтом вирусологии в Ухани, с которым также ведутся переговоры по обеспечению тест-системами.

«Планируемые к получению 10 тысяч тест-систем - это общее число. Поэтому мы обратились ко всем организациям, которые имеют возможность обеспечить нас средствами для диагностики», - подчеркнул Алматов.

В стране работают 16 вирусологических лабораторий, способных выявлять коронавирус. Они обеспечены необходимыми тестовыми системами и возможностями для быстрой постановки диагноза. Помимо этого Узбекистан может отправить анализы в международные лаборатории Великобритании, Голландии и Германии.

В феврале Центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций при министерстве здравоохранения Узбекистана получил в качестве помощи от США 600 комплектов средств индивидуальной защиты для подготовки к вероятной вспышке коронавируса.

Пока о заболевших официально не сообщалось, авиакомпания Uzbekistan Airways приостановила полеты в страны с высоким эпидемиологическим риском. С февраля закрыты рейсы в Китай (города Пекин и Урумчи), затем отменены рейсы в Сеул (Южная Корея, где также произошла вспышка COVID-19), с 1 марта - в Токио и Рим. Кроме того, в связи с введенным Саудовской Аравией временным запретом на въезд паломников и туристов в Мекку и Медину компания приостановила рейсы из Ташкента в Медину и Джидду.

Вспышка в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года. Число людей, погибших от этой болезни, превысило 3 тысячи человек. Более 89 тысяч человек были подтверждены как инфицированные.

Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась уже в ноябре 2019 года. Симптомы включают кашель, головную боль, усталость, лихорадку, боль и затрудненное дыхание. В первую очередь он распространяется воздушно-капельным путем или контакт с зараженными предметами.

Китайские органы здравоохранения говорят, что большинство умерших людей были либо пожилыми людьми, либо имели проблемы со здоровьем.

Кроме материкового Китая, случаи распространения коронавируса также подтверждены, по меньшей мере, в 65 странах.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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