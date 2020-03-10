БАКУ /Trend/ - Запланированный на 23-25 апреля Международный юридический форум Tashkent Law Spring отложен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Это не первое мероприятие, перенесенное в Узбекистане по указанной причине.

Накануне министерство физической культуры и спорта объявило о переносе сроков международных мероприятий и спортивных соревнований, которые были запланированы на территории республики.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По официальным данным минздрава Узбекистана, на территории страны ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 не зарегистрировано.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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