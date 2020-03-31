Узбекистан активно проводит тесты на коронавирус

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане уже провели свыше 22 100 вирусологических исследований на коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"До сегодняшнего дня проведены свыше 22 150 вирусологических исследований на коронавирус. Только за прошедшие сутки проведено 3 713 анализов и выявлено шесть положительных результатов", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 167.

Напомним, что семь пациентов полностью выздоровели. Они выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 801 400 человек, 38 743 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 180 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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