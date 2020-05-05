В Узбекистане ввели новую систему оценки социально-экономического развития регионов

БАКУ/Trend/ - Уровень социально-экономического развития регионов будет оцениваться по рейтинговой системе, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

2 мая 2020 года в силу вступило соответствующее Постановление президента Узбекистана.

Документом внедряется ежегодная система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, районов и городов, в рамках которой каждую территорию будут изучать и оценивать в два этапа.

На первом этапе будут рассматриваться статистические показатели по восьми приоритетным категориям: экономическое развитие и эффективность (7,5 балла); эффективность рынка труда (6,25 балла); доступность и качество услуг в социальной сфере (11,25 балла); развитие и доступность инфраструктуры (5 баллов); конкурентоспособность и диверсификация экономики (3,75 балла); качество деловой среды и развитие предпринимательства (7,5 балла); финансовая самостоятельность, развитие банковской и финансовой сферы (5 баллов); эффективность работы органов государственной власти на местах с обращениями граждан и доступность информации (3,75 балла).

Общий максимальный балл на данном этапе – 50.

Следующий этап предполагает проведение отдельных опросов для определения социального положения и качества жизни населения, состояния деловой среды для бизнеса и инвесторов, уровня доверия общества к реформам и качества институтов госуправления и власти на местах.

На этом этапе регион также может «набрать» максимум 50 баллов. Методологию проведения опросов разработают в течение двух месяцев.

Информационная система для составления рейтинга регионов, в которую ответственные ведомства будут вводить данные в режиме онлайн должна быть разработана до 1 июня 2020 года. Рейтинговую оценку по итогам 2019 года проведут в тестовом режиме, а затем система будет доработана.

Руководители органов госуправления и других организаций обеспечат достоверный и своевременный ввод соответствующих данных в информационную систему по итогам отчетного года – не позднее 15 января (оперативно) и 1 июня (окончательно) года, следующего за отчетным.

Результаты рейтинговой оценки за истекший год ежегодно до 1 февраля (оперативно) и 15 июня (окончательно) предоставляются Администрации Президента, Кабинету министров и представительным органам государственной власти, а также критически обсуждаются на заседаниях правительства.

Министерство экономического развития и сокращения бедности обобщает результаты рейтинговой оценки, руководит и координирует действия участвующих органов, организаций и учреждений, а также по согласованию с Администрацией президента и Кабинетом министров вносит изменения и дополнения в систему рейтинговых показателей и методику их расчетов (по необходимости).

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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