В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Госкомтуризма.

Среди ее главных задач – проведение благотворительных акций для лиц с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей, помощь в создании условий для путешествий людей с ограниченными возможностями.

По словам председателя Совета Ассоциации социального туризма Узбекистана Изатилло Ходжаева, новая структура будет способствовать объединению физических лиц, желающих внести свой вклад в развитие туризма в нашей стране и направлять их усилия на развитие социального туризма, в том числе на организацию туризма для детей, молодежи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Среди первых проектов ассоциации – организация благотворительного тура для узбекистанцев с ограниченными возможностями – "Путешествие для всех!", а также проведение оценки возможности путешествия граждан с ограниченными возможностями по достопримечательностям Узбекистана.