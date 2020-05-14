В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 2620.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 14 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620 (+8)», - говорится в сообщении.

Из подтвержденных 8 новых случаев 4 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 – прибыл из Казахстана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2076 человек. Показатель выздоровления составляет 79%.

В настоящее время из проходящих лечение 533 пациентов у 11 – состояние тяжелое.