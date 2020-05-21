В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 21 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950 (+11)», - говорится в сообщении.
Из подтвержденных новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 5 – у граждан, прибывших из-за рубежа (все пятеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования).
В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2372 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 565 пациентов. Среди них у 5 человек состояние тяжелое.
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