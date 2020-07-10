«Узбекинвест» преобразовалась в акционерное общество

Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» преобразована в акционерное общество с уставным капиталом в размере 282,2 млрд сумов, передает Trend со ссылкой на finance.uz.

Преобразование осуществлено в рамках исполнения постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности» и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

Учредителями АО «Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест»» определены Министерство инвестиций и внешней торговли РУ (83,33%) и АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУ» (16,67%).

Одним из главных преимуществ перехода в акционерное общество является внедрение современных методов менеджмента и создания устойчивой системы корпоративного управления в соответствии с мировыми стандартами, отмечается в релизе компании.