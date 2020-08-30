В Узбекистане две трети родителей проголосовали за открытие школ

Министерство народного образования Узбекистана подвело итоги опроса среди родителей о том, необходимо ли открывать школы в новом учебном году, или учащиеся должны заниматься онлайн, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В опросе приняли участие 5,5 млн. родителей учеников с 1 по 11 класс. Это 89% от всех родителей, дети которых посещают школы.

"76% из них отметили, что школы должны работать в традиционном виде, а 24% – выступили за дистанционное обучение", – отметили в МНО РУз.

В Узбекистане уже были зарегистрированы временные санитарно-эпидемиологические требования к работе школ в период пандемии COVID-19. Правила касаются как общеобразовательных средних школ, так и школ-интернатов.

На днях Министерство народного образования объявило о начале учебного года 14 сентября. В нескольких школах учеба в тестовом режиме начнется на неделю раньше. Наряду с традиционным очным обучением будут сохранены и онлайн-уроки, чтобы предоставить родителям выбор.

Эксперт штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов объяснил, как быть родителям, которые боятся отпускать ребенка в школу в условиях пандемии. Предусмотрена возможность как перевести детей на онлайн-обучение, так и восстановить посещение школы в течение учебного года.