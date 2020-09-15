На Навоийской ТЭС будет построена третья парогазовая установка

На Навоийской теплоэлектростанции за 5 лет будет реализован проект по строительству третьей парогазовой установки (ПГУ) мощностью 650 МВТ, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 сентября 2020 года, инвестиционный проект будет реализован в 2020-2024 годах. Введение в строй третьей ПГУ будет нацелено на дальнейшее развитие генерирующих мощностей за счет внедрения современных энергоэффективных технологий, развитие электрических сетей в северо-западной части единой энергосистемы республики в 2020-2026 годах.

В результате введения на Навоийской ТЭС третьей парогазовой установки будут увеличены возможности энергообеспечения населения региона и его быстрорастущей экономики. При этом ПГУ, основанная на последних достижениях в сфере энергосбережения, также позволит региону сэкономить до 550-600 млн. кубометров природного газа в год.

С целью реализации данного проекта подписано соглашение с Японским агентством международного развития (JICA) о выделении кредита сроком на 30 лет c 10-летним льготным периодом на сумму 128 246 миллиона японских иен.

Выдача кредита начнется после утверждения технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

Исполнителем, ответственным за координацию и контроль реализации инвестиционного проекта, назначено АО «Тепловые электрические станции».

Проект будет реализован с предоставлением налоговых и таможенных льгот в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 июля 2018 года «О мерах по повышению эффективности подготовки и реализации проектов с международными финансовыми организациями и иностранными государственными финансовыми институтами».

Подписание соглашения по данному проекту между Республикой Узбекистан и JICA состоялось в рамках официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Японию 17-20 декабря 2019 года.