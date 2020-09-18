Узбекистан получил кредит на развитие агросектора

Международный фонд сельскохозяйственного развития выдал Узбекистану кредит в сумме 46,2 миллиона долларов США и грант – 800 тысяч долларов, которые пойдут на реализацию проекта «Диверсификация и модернизация сельского хозяйства», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Заемное соглашение подписано 4 августа 2020 года. Общая стоимость проекта, 84,78 миллиона долларов. Вклад Узбекистана составляет 38,28 миллиона долларов, в том числе в виде налоговых и таможенных льгот.

В соответствии с постановлением, в рамках проекта товары (работы, услуги) и транспортные средства, закупаемые за счет кредита, освобождаются от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление), НДС и сборов, а доходы физических лиц–нерезидентов, участвующих в его реализации, от налога на доходы физических лиц.

Привлеченные средства будут направлены на выделение кредитов для финансирования диверсификации сельского хозяйства – 39,8 миллиона долларов, для поддержки молодежи и женщин – 5 миллионов долларов, Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности – 4,5 миллиона долларов, на модернизацию ирригационных систем – 3,1 миллиона долларов, на развитие системы знаний, инноваций и агроуслуг в сельском хозяйстве 4,1 миллиона долларов.

Кредит будет погашен частично за счет возврата перекредитуемых средств коммерческим банкам (35 325 000 долларов), остальная сумма (10 875 000) – из Государственного бюджета страны.

Минсельхоз обеспечит своевременную и полную реализацию, результативность проекта. Участвующие в проекте коммерческие банки займутся управлением кредитной линией, освоением и целевым использованием займа, отчетностью и мониторингом реализации субпроектов. Счетная палата будет контролировать целевое выделение и расходование средств и каждые полгода вносить соответствующую информацию в администрацию президента.

Всем задействованным в проекте иностранным специалистам в кратчайшие сроки оформят въездные, а также многократные визы и временную регистрацию (с последующим продлением).