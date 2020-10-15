Российская группа "ГАЗ" запустит сборку легкой коммерческой техники в Узбекистане

Российская группа компаний "ГАЗ" запустит сборку легкой коммерческой техники в Узбекистане. Договоренности о создании совместного предприятия достигнуты с узбекской стороной, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

В сегмент легкой коммерческой техники (LCV) входят транспортные средства массой 3,5 тонны. Это малотоннажные грузовики и микроавтобусы.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках бизнес-миссии Российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан заявлял, что группа "ГАЗ" может запустить сборку в Узбекистане уже в 2021 году.

На первом этапе планируется освоить сборочное производство до 3 тысяч автомобилей в год c последующим увеличением мощностей. Партнером российского автопроизводителя выступит узбекское предприятие Krantas – крупнейшее в республике по выпуску спецтехники.

В настоящее время идет выбор производственной площадки для крупно-узловой сборки.

Отметим, что сегодня в Узбекистане большой популярностью пользуются микроавтобусы "ГАЗ", используемые в качестве маршруток, а также малотоннажные грузовики.