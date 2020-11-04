По итогам января-сентября 2020 года Ферганская область лидирует по объему экспорта аграрной продукции с показателем $146,8 млн. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз.

В тройку ведущих экспортеров плодоовощной продукции в республике также вошли Ташкентская и Наманганская области ($119,9 млн и $81,9 млн соответственно).

Аграрии Самаркандской области поставили за рубеж сельхозпродукцию на $71,4 млн, Сурхандарьинской области – на $69,9 млн, Андижанской области – на $43,8 млн. Объемы экспорта из Хорезмской, Кашкадарьинской и Джизакской областей составили $38,8 млн, $33,1 млн и 26,5 млн соответственно.

И, наконец, меньше всего экспортируют овощи и фрукты фермерские хозяйства из Сырдарьинской ($21,5 млн), Навоийской ($8,2 млн) областей и Республики Каракалпакстан ($7 млн). Объем экспорта из Ташкента составил в отчетном периоде $16 млн.

Как сообщал «Курсив» ранее, в первой половине года в Узбекистане произведено сельхозпродукции на 93,6 трлн сумов ($9,17 млрд), что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие полгода республика экспортировала в другие страны овощи и фрукты на $427,2 млн.

В конце октября правительство разработало дополнительные меры поддержки экспортеров. С мая текущего года государство компенсирует до 50% затрат на перевозку автомобильным и воздушным транспортом.