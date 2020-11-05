В Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора

В Сырдарьинской области Узбекистана будет возведен узбекско-итальянский завод по переработке мусора. Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя хокима области Данияра Мадиримова с президентом итальянских компаний OPERA и INNOVANDO SRL Паоло де Анжелисом, передает Trend со ссылкой на kursiv.uz.

Общая стоимость проекта оценивается в 40 млн евро. Завод будет работать по кластерной системе, начиная от транспортировки, сортировки и переработки отходов до последующей полной утилизации.

Ожидается, что реализация проекта позволит решить актуальную проблему по защите экологии и окружающей среды в регионе.

Напомним, что это не первый проект по переработке твердых бытовых отходов в Узбекистане. В июнеюжнокорейская компания Samdong ENT Co., Ltd. заявила о планах строительства кластера по переработке мусора в Самаркандской области стоимостью $35 млн.

В 2019 году в Узбекистане была утверждена Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами на ближайшие десять лет. Согласно документу, к 2028 году республика намерена довести уровень переработки твердых бытовых отходов до 60%.

Согласно открытым данным, в РУз функционируют 221 полигона твердых бытовых отходов, где размещено более 80 млн тонн отходов. Их уровень заполняемости превышает 90%.