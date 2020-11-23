За 10 месяцев в Узбекистане создано около 1400 предприятий и организаций с участием иностранного капитала

В январе-октябре текущего года в Узбекистане вновь создано 1 371 предприятие и организация с участием иностранного капитала, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Госкомстата Узбекистана, их общее количество по состоянию на 1 ноября составило 11 475.

Больше всего иностранный капитал среди вновь созданных предприятий и организаций привлекает сфера торговли (30,2%). Далее идут промышленность (27,6%), строительство (11,2%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (7,6%), услуги по проживанию и питанию (3,9%), информация и связь (3,4%). здравоохранение и социальные услуги (2,5%), транспортировка и хранение (2,3%).

Как сообщило ранее Министерство инвестиций и внешней торговли, с января по сентябрь текущего года общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане составил 7,2 миллиарда долларов США (из них в основной капитал – 5,7 миллиарда долларов), в том числе 4,9 миллиарда долларов – прямые иностранные инвестиции, и 2,3 миллиарда долларов – средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.