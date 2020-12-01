В Узбекистане количество предприятий промышленной сферы увеличилось на 17 процентов
Количество предприятий промышленной сферы Узбекистана по состоянию на 1 ноября увеличилось более чем на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в целом достигло 81 502, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.
По данным Госкомстата, самые высокие показатели по количеству промышленных предприятий в разрезе регионов показал город Ташкент (15 617), Ферганская (8 705), Ташкентская (8 552), Андижанская (8 291) и Самаркандская области (6 835).
В текущем году в структуре экспорта на промышленные товары приходится 17,6 процента от его общего объема. В целом за указанный период количество субъектов-экспортеров составило 5 608, а объемы экспорта без учета спецэкспорта достигли 7 524,6 миллиона долларов США.
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