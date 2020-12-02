Узбекистан и США обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Узбекистана Абдуализи Камилов и Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонных переговоров обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Госсекретарь приветствовал успешно проведенные политические консультации, которые состоялись в ходе визита узбекской делегации в Вашингтон 16-20 ноября 2020 года.

Стороны отметили обстоятельный обмен мнениями и достижение в рамках визита практически значимых договоренностей по дальнейшему укреплению и развитию двусторонних отношений.

М.Помпео подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Узбекистана, а также программы реформ Президента Шавката Мирзиёева.

Глава Госдепартамента отдельно подчеркнул особую значимость преобразования формата политических консультаций в Диалог стратегического партнерства, отражающего уровень и динамику многопланового сотрудничества между Узбекистаном и США.

В рамках данного Диалога США и Узбекистан будут стремиться к более тесному сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Стороны намерены расширять торгово-инвестиционное сотрудничество в контексте проводимых в Узбекистане рыночно-ориентированной политики и процессов приватизации.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, взаимодействия в формате «С5+1», урегулирования ситуации в Афганистане, социально-экономического восстановления и обеспечения стабильности в стране.

В ходе беседы обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.