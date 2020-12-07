В Узбекистане официальный курс доллара снова вырос
Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 8 декабря текущего года, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 15,69 сумов и составил 10 443,07 сумов.
Единая европейская валюта также подорожала на 183,77 сумов. Теперь за один евро дают 12 657 сумов.
Кроме того, российский рубль подорожал на 3,75 сума и составил 141,05 сумов.
Курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.
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