В прошлом году из Узбекистан было экспортировано шелковой продукции более чем на 76 миллионов долларов

Узбекистан занимает третье место в мире по объемам производства коконов шелкопряда после Китая и Индии, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Перспективность развития данной отрасли обсуждалась в ходе мероприятия Комитета Узбекистана по развитию шелководства и каракулеводства, прошедшего при участии экспертов и специалистов отрасли, послов, консулов, а также советников по торгово-экономическим вопросам посольств нашей страны в зарубежных странах, представителей кластеров предприятий по переработке продукции из шелка и каракуля. Отмечалось, что шелководство и каракулеводство как древние и традиционные виды сельского хозяйства играют особую роль в экономике нашей страны. На сегодня данные отрасли по своему экономическому и инновационному потенциалу считаются одними из важных в агропромышленном комплексе. Так, 70 процентов шелка-сырца, сухих коконов, шелковых нитей, пряжи, тканей экспортируется в Индию, Иран, Китай, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Россию. Кроме того, отрасль шелководства обеспечивает работой множество семей в сельской местности.

В прошедшем году для укрепления кормовой базы шелкопрядов площади посаженных тутовых деревьев достигли 50,2 тысячи гектаров.

В результате равномерного обеспечения предприятий сферы шелковой продукцией уровень использования производственных мощностей составил 94 процента. При этом произведено 1200 тонн сухих коконов, 800 тонн шелковой ваты, а также шелковой ткани, 250 ковров и другой продукции. На мероприятия по запуску и модернизации производственных мощностей направлено 95,3 миллиона долларов инвестиций.

Итогом предпринятых в прошлом году для развития отрасли действий, и несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, стал экспорт предприятий Узбекистана шелковой продукции на сумму 76,5 миллиона долларов США.