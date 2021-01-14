Бухарский НПЗ зафиксировал самый высокий показатель за 23-летнюю историю

Силами специалистов АО «Узбекнефтегаз» катализатор на установке гидроочистки газойля Бухарского нефтеперерабатывающего завода был заменен на самый современный тип. В результате впервые в Узбекистане было запущено производство дизельного топлива экологических категорий Евро-4 и Евро-5, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В настоящее время, в Узбекистане топливо полностью соответствует мировым стандартам и стало экспортно-ориентированной продукцией. По итогам 2020 года было произведено и поставлено потребителям в общей сложности 85,9 тыс. тонн дизельного топлива Евро-3, 4, 5.

В 2020 году Бухарским нефтеперерабатывающим заводом произведено 843,9 тыс. тонн автобензина, количество которого стало самым высоким показателем за 23-летнюю историю завода. Впервые в истории нефтегазовой отрасли реализация нефтепродуктов была введена на основе целостных рыночных принципов.

Также в отстающий 2020 год был установлен новый этап сотрудничества с местными учеными, впервые в сотрудничестве с научно-исследовательским химико- фармацевтическим институтом Узбекистана было внедрено производство местного адсорбента УзАД-1 вместо адсорбента SAS-851 (Франция).

Был сделан первый шаг к проекту «Модернизация и реконструкция Бухарского нефтеперерабатывающего завода», который планировался на протяжении многих лет, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями АО «Узбекнефтегаз», «Honeywell UOP» (США) и «SK E&C» (Южная Корея).