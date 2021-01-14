«Узбекнефтегаз»: В 2020 году с месторождения «Андакли» было добыто 54,6 миллиона кубометров природного газа

В Газлийском нефтегазодобывающем управлении общее количество месторождений (по состоянию на 1 января текущего года) составляет – 29. В настоящее время из 20 месторождений находятся в эксплуатации, 2 месторождения («Хаккуль», «Чаккакум») находятся в консервации, а в 6 из них ведутся поисково-разведочные работы, передает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

Из 20 эксплуатируемых месторождений 2 («Калта-Кир» и «Ташкудук») являются газовыми месторождениями, 18 («Кулбешкак», «Дояхотин», «Хожиказган», «Тайлок», «Кумли», «Кушимча», «Учкир», «Еркин», «Янгиказган», «Западный Хаккуль», «Северная Сузма», «Миркомилкудук», «Саватли», «Чаккакум», «Андакли», «Южный Кулбешкак», «Гарбий» и «Тумарис») являются газоконденсатными месторождениями.

Всего в фонде Газлийского НГДУ имеется 513 скважин, из 247 скважин (48,1%) действующие.

В настоящее время суточная добыча Газлийского нефтегазодобывающего управления составляет 12,2 млн кубометров газа и 145 тонн газового конденсата.

В частности, интенсивно ведутся работы на месторождении «Андакли», расположенном на территории Каракульского района Бухарской области.

С месторождения «Андакли» в течение 2020 года добыто 54,6 млн кубометров природного газа и 0,53 тысяч тонн газового конденсата.

В настоящее время, несмотря на пандемические условия в республике, в целях бесперебойного обеспечения потребителей природными газовыми ресурсами рабочие работающие на скважинах, продолжают работать в вахтовом режиме.

По состоянию на 1 января 2021 года действующий фонд составляет 6 скважин. На поисковой скважине № 5 месторождения «Андакли» были начаты буровые работы с целью изучения нефтегазоносности Юрского периода.

В ходе испытаний скважины с интервала 2464–2459 метров (XVII слой терригенных отложений юрского периода) в результате перфорации суточный дебит природного газа через 16 мм штуцер составил 426,5 тысяч кубометров и 34,1 кубометров газоконденсата.

В течение 2020 года на этом месторождении было пробурено и введено в эксплуатацию 3 скважины. В результате дополнительно было добыто 27,4 млн кубометров природного газа. В целях увеличения добычи в результате капитального ремонта 2 скважин была дополнительно добыто 1,8 млн кубометров природного газа.

Природный газ, добываемый с месторождения «Андакли», через газовый коллектор длиной 10,2 км подаётся в газопровод «Кумли-Учкир» на Газлийский газоперерабатывающий завод.

Природный газ после глубокой переработки и очистки на заводе подаётся в магистральные газопроводы АО «Узтрансгаз».