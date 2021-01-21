Госкомстат представил данные о развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства Узбекистана в 2020 году

Госкомстат Узбекистана представил данные о развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства Узбекистана в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Согласно данным, общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе – декабре 2020 года составил 260,3 триллиона сумов, в том числе в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях – 251,8 триллиона сумов лесном хозяйстве – 6,7 триллиона сумов, рыбном хозяйстве – 1,8 триллиона сум.

В структуре ВВП (ВДС) удельный вес сельского, лесного и рыбного хозяйства в рассматриваемый период составил 28,2%.

В январе – декабре 2020 года темпы роста продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, составили 103,0% (в январе - декабре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – 103,1 %), в том числе в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях – 102,9% (103,0 %), лесном хозяйстве – 101,7 % (102,0%), рыбном хозяйстве – 119,8% (136,1%).

Лидирующее место по республике по общему объему производства продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства занимает Самаркандская область, самый низкий удельный вес в производстве таких сельхозпродуктов, как мясо, молоко, яйца, картофель, плоды и ягоды, зафиксирован в Сырдарьинской области.

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе – декабре 2020 года составил 249,8 триллионов сумов, или 102,8% к соответствующему периоду 2019 года, в том числе продукция растениеводства достигла 123,6 триллиона сумов (103,4%), продукция животноводства – 126,2 триллиона сумов (102,1%).

Анализ по категориям хозяйств показал, что 68,0% общего объёма продукции сельского хозяйства приходятся на дехканские (личные подсобные) хозяйства, 27,8% – на фермерские хозяйства, 4,2% – на организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

Объем производства продукции растениеводства в январе – декабре 2020 года составил 123,6 триллиона сумов, или 103,4% к соответствующему периоду 2019 года. Удельный вес продукции растениеводства в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции составил 49,5%.

В январе – декабре 2020 года всеми категориями хозяйств произведено 7 566,6 тысячи тонн зерна (больше на 1,7% по сравнению с январем – декабрем 2019 года). В ходе анализа показателей зерна по категориям хозяйств выявлено, что 82,0% от общего объема их производства приходятся на долю фермерских хозяйств.

В указанный период январе – декабре 2020 года всеми категориями хозяйств произведено 10 459,5 тысячи тонн овощей (больше на 2,4% по сравнению с январем – декабрем 2019 года). В ходе анализа показателей овощей по категориям хозяйств выявлено, что 66,3% от общего объема их производства приходятся на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств.

Плодов и ягод произведено 2 864,0 тысячи тонн (больше на 4,0% по сравнению с январем – декабрем 2019 года). 56,9% от общего объема их производства приходятся на долю дехканских (личных подсобных) хозяйств.

В 2020 году всеми категориями хозяйств произведено 2 526,2 тысячи тонн мяса в живом весе (больше на 2,1% по сравнению с январем – декабрем 2019 года), 11 009,9 тысячи тонн молока (на 2,8%), 7 825 млн штук яиц (на 0,7%), 35,7 тысячи тонн шерсти (на 1,5%), уловлено 144 085 тонн рыбы (на 18,4%).