«Узбекнефтегаз»: 2 газотурбинных двигателя капитально отремонтированы украинской компанией «МоторСич»

В настоящее время в управлении и на заводах АО «Узбекнефтегаз» эксплуатируется 24 компрессорных станций. При добыче углеводородов с помощью этих станций реализуется более 90% плана добычи газа. Для обеспечения бесперебойной работы этих станций требуется своевременная замена на них агрегатов, компрессоров и двигателей, проведение регламентных и капитальных ремонтов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По поручению Председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в целях восстановления производственных мощностей нефтегазодобывающих управлений намечен ряд мер по организации качественного и своевременного капитального ремонта оборудования.

В частности, заключен прямой договор с украинским АО «МоторСич» на ремонт газогенераторных двигателей марок АИ-336-2-8 и Д-336.

Согласно соглашению, в 2020 году в Украинское государство отправлено 5 газогенераторных двигателей марки АИ-336-2-8. В текущем году 9 таких газогенераторных двигателей планируется направить в украинское АО «МоторСич».

5 отремонтированных газотурбинных двигателя после капитального ремонта и испытаний были приняты Шуртанским нефтегазодобывающим управлением. Один из них установлен на компрессорной станции установки для получения пропана-бутановой смеси. Второй установлен и введен в эксплуатацию на газоперекачивающих агрегатах компрессорной станции «Зеварда» Мубарекского нефтегазодобывающего управления.

В связи с капитальным ремонтом заводом-изготовителем газотурбинных двигателей марки и наличием гарантийного срока в 4000 часов по договору между сторонами, приём двигателей, монтаж и запуск агрегата осуществлено совместно с представителями АО «МоторСич».