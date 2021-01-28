«Узбекнефтегаз» рассказал насколько подорожает бензин с 1 февраля

В прошлом году в Узбекистане отменили государственное регулирование розничных цен на автомобильный бензин, розничные цены на автомобильный бензин на автозаправочных станциях (АЗС) свободно формируются в условиях конкуренции, т. е. исходя из спроса (сколько покупают покупатели) и предложения (сколько бензина заливается на биржевых торгах) в рыночной конъюнктуре, а также налогов и других обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаза», передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Ставки акцизного налога на нефтепродукты:

– 1 тонна бензина Аи-80: фактически – 200 000 сум, с 1 февраля – 240 000 сум (изменение на 40 000 сум или 20 %);

– 1 тонна бензина марки Аи-90 и выше: фактически – 250 000 сум, с 1 февраля – 275 000 сум (изменение на 25 000 сум или 10 %);

– 1 тонна дизельного топлива: фактически – 200 000 сум, с 1 февраля – 240 000 сум (изменение на 40 000 сум или 20 %);

– 1 тонна дизельное топливо ЭКО: фактически – 180 000 сум, с 1 февраля – 216 000 сум (изменение на 36 000 сум или 20 %).

Ставки акцизного налога на товары, реализуемые конечному потребителю:

– 1 тонна бензина: фактически – 378 480 сум, с 1 февраля – 465 530 сум (изменение на 87 050 сум или 23 %);

– 1 тонна дизельного топлива: фактически – 346 275 сум, с 1 февраля – 425 918 сум (изменение на 79 643 сум или 23 %).

При рассмотрении вышеуказанных изменений на примере бензина Аи-80, существующие налоги и другие обязательные платежи могут повысить розничную цену в среднем до 110 сумов (включая НДС).