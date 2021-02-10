Узбекистан с 1 марта вводит безвизовый режим для граждан ряда стран
С 1 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Въезд на территорию Узбекистана без виз возможен при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.
Напомним, с 1 января 2020 года для граждан Китая, включая САР Гонконг, действует безвизовый режим въезда в Узбекистан сроком на 7 дней (после вступления в силу нового указа — 10 дней).
В настоящее время Узбекистан установил безвизовый режим с 86 странами мира.
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