«ЛУКОЙЛ» расширит сотрудничество с Узбекистаном

«ЛУКОЙЛ» и Узбекистан планируют принять «дорожную карту» по расширению сотрудничества. Об этом стало известно в ходе встречи президента компании Вагита Алекперова с президентом Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Алекперов доложил главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных и социально значимых проектов в республике с участием ведущей нефтегазовой компании России.

«ЛУКОЙЛ» — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Объем инвестиций в республику достигает $10 млрд. Действует Кандымский газоперерабатывающий завод мощностью переработки свыше 8 млрд кубометров природного газа. Ведется освоение месторождений Хаузак и Шады, а также Юго-Западного Гиссара.

Вагит Алекперов — главный нефтяной магнат России. Он занимает 5 место в списке богатейших людей РФ по версии Forbes.