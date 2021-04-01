Совокупная чистая прибыль банковского сектора Узбекистана выросла
Совокупная чистая прибыль банковского сектора в Узбекистане выросла на 207 млрд сумов за год и достигла 1 трлн 215 млрд сумов по состоянию на 1 марта 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.
Основной оборот денежных средств в банковском секторе пришелся на процентные доходы и расходы — 6 трлн 898 млрд сумов и 4 трлн 380 млрд сумов соответственно. Отмечается, что общий подоходный налог банковского сектора составил 240 млрд сумов.
Ранее международное финансовое издание провело ежегодный конкурс среди банков государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором выявило лучшие банки по шести направлениям в Узбекистане.
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