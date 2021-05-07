«Узбекнефтегаз»: В Бухаре суточный объём добычи природного газа увеличено на 150 тысяч кубометров

Газлийское нефтегазодобывающее управление, находящееся в ведении АО «Узбекнефтегаз», было запущено в 1962 году. Природный газ, добываемый с месторождений, принадлежащих управлению, после подготовки на установке первичной подготовки газа на месторождении «Кулбешкак» передаётся на Газлийский газоперерабатывающий завод с целью производства готовой продукции, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

В настоящее время в целях увеличения объёмов добычи природного газа на месторождениях «Дояхотин», «Кулбешкак», «Хожиказган», «Кумли», «Тайлок» и «Саватли» и обеспечения бесперебойной работы вновь построенной компрессорной станции «Учкир», а также повышения объёмов и качества производства сжиженного газа проводится ряд работ.

В частности, ведётся монтаж дополнительных трубопроводов с целью устранения сжатий, возникающих в трубопроводах при подаче природного газа, добываемого из скважин этих месторождениях. В результате увеличивается добыча природного газа за счёт снижения перепадов давления.

На Газлийском газоперерабатывающем заводе обеспечена стабильная работа технологических режимных процессов вновь построенных установок сушки газа с помощью цеолита и выделению пропан-бутановой смеси за счёт бесперебойной работы вновь введенных в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов «ГПА–100, –200» на компрессорной станции «Учкир».

Также изучена схема трубопроводов подачи добываемого природного газа с месторождений в Газлийский газоперерабатывающий завод, выбраны направления оптимального использования и обеспечена эксплуатация. В результате суточный объём природного газа, добываемого с месторождений Газлийского нефтегазодобывающего управления, был увеличен на 150 тысяч кубометров, что позволило получить 100 тонн конденсата и 185 тонн сжиженного газа.