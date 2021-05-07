«Узбекнефтегаз»: В Бухаре суточный объём добычи природного газа увеличено на 150 тысяч кубометров

Узбекистан 7 мая 2021 14:02 (UTC+04:00)
«Узбекнефтегаз»: В Бухаре суточный объём добычи природного газа увеличено на 150 тысяч кубометров

Газлийское нефтегазодобывающее управление, находящееся в ведении АО «Узбекнефтегаз», было запущено в 1962 году. Природный газ, добываемый с месторождений, принадлежащих управлению, после подготовки на установке первичной подготовки газа на месторождении «Кулбешкак» передаётся на Газлийский газоперерабатывающий завод с целью производства готовой продукции, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

В настоящее время в целях увеличения объёмов добычи природного газа на месторождениях «Дояхотин», «Кулбешкак», «Хожиказган», «Кумли», «Тайлок» и «Саватли» и обеспечения бесперебойной работы вновь построенной компрессорной станции «Учкир», а также повышения объёмов и качества производства сжиженного газа проводится ряд работ.

В частности, ведётся монтаж дополнительных трубопроводов с целью устранения сжатий, возникающих в трубопроводах при подаче природного газа, добываемого из скважин этих месторождениях. В результате увеличивается добыча природного газа за счёт снижения перепадов давления.

На Газлийском газоперерабатывающем заводе обеспечена стабильная работа технологических режимных процессов вновь построенных установок сушки газа с помощью цеолита и выделению пропан-бутановой смеси за счёт бесперебойной работы вновь введенных в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов «ГПА–100, –200» на компрессорной станции «Учкир».

Также изучена схема трубопроводов подачи добываемого природного газа с месторождений в Газлийский газоперерабатывающий завод, выбраны направления оптимального использования и обеспечена эксплуатация. В результате суточный объём природного газа, добываемого с месторождений Газлийского нефтегазодобывающего управления, был увеличен на 150 тысяч кубометров, что позволило получить 100 тонн конденсата и 185 тонн сжиженного газа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Тарана Махмудова: Женщина безумно влюбленная в джаз (ВИДЕО)
Тарана Махмудова: Женщина безумно влюбленная в джаз (ВИДЕО)
В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской вышивки XVII века (ВИДЕО/ФОТО)
В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской вышивки XVII века (ВИДЕО/ФОТО)
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В субботу в Баку будет до 20 градусов тепла Общество 14:12
В одном из районов Баку отремонтируют проезжую часть ряда улиц (ФОТО) Экономика 14:05
«Узбекнефтегаз»: В Бухаре суточный объём добычи природного газа увеличено на 150 тысяч кубометров Узбекистан 14:02
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции Общество 13:51
Ариф Гулиев похоронен на бакинском кладбище "Гурд Гапысы" Общество 13:44
В городе Шуша откроется филиал Агентства DOST Общество 13:40
Минэкологии Азербайджана подало в суд на "Азерсу" Общество 13:40
На Каспии произошло землетрясение Общество 13:39
Назван объем прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в I квартале 2021 г. Энергетика 13:36
В Азербайджане показатель выздоравливаемости от коронавируса превышает 90% Общество 13:29
В Азербайджане формируется перспективный промышленный комплекс Бизнес 13:24
Установлена личность еще одного без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:08
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО) Транспорт 13:05
Выступать на соревнованиях Кубка мира в Баку очень волнительно и приятно – польская гимнастка Общество 12:55
МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Политика 12:53
Саудовская Аравия погасит кредиты более 150 жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за долги Арабские страны 12:47
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело тренинги для женщин-предпринимателей (ВИДЕО) Экономика 12:45
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО) Происшествия 12:39
Petkim довел производственные мощности до 92% Энергетика 12:36
Новое назначение в AccessBank-е: Турал Фейзуллаев – Глава Юридического Департамента банка Общество 12:36
Менее трети родителей в США готовы немедленно вакцинировать своих детей от COVID-19 США 12:35
AzEduNet поддержит учеников с ограниченными возможностями в обучении Общество 12:35
В мечетях Азербайджана не будет праздничного намаза - Управление мусульман Кавказа Общество 12:33
В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19 – TƏBİB Общество 12:32
Начат экспорт стройматериалов из Грузии в Европу Грузия 12:15
Цифровая трансформация азербайджанской экономики – «кадры решают все» Точка зрения 12:09
Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана - распоряжение Политика 12:08
Коронавирус в Израиле: Менее 1100 зараженных Израиль 12:03
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V", поступившего в Словакию Европа 12:00
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта Общество 12:00
Азербайджанскую платежную систему хотят приобрести за $5 млн Экономика 11:48
Убытки авиакомпании Japan Airlines составили $2,6 млрд в 2020 финансовом году Другие страны 11:41
ЦБ Азербайджана направит около 500 тыс. манатов на поддержку платформы электронной базы данных Финансы 11:37
В Баку прошла церемония прощания с народным артистом Арифом Гулиевым (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:24
Азербайджан с начала года импортировал из Турции сталь на сумму свыше $30 млн Турция 11:18
Крупный порт на северо - западе Турции принял в I квартале до 900 судов Турция 11:16
В Азербайджане налажено бесперебойное водоснабжение поселка Гадрут Общество 11:14
Чешские компании заинтересованы в реализации проектов «зеленой» энергетики в Узбекистане Энергетика 11:13
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:11
В Азербайджане началось строительство нового магистрального водопровода в Шушу Общество 11:11
В Азербайджане планируется запустить платежное решение WeChat Экономика 11:08
11 инвестпроектов реализуют до конца года в Жамбылской области Казахстана Казахстан 11:06
Турция ратифицировалa соглашение по международным комбинированным перевозкам товаров c Грузией Бизнес 11:04
В Азербайджане в будущем появятся новые стандарты проведения свадеб - депутат Общество 10:58
Россия пообещала показать на "Экспо-2020" в Дубае лучшее, что создано в стране Россия 10:40
Перед TRACECA открываются широкие возможности для реализации крупных проектов Политика 10:33
Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech Европа 10:22
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:19
В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 10:17
Валютные резервы Банка Израиля приблизились к 200 млрд долларов Израиль 10:12
Судно "Азербайджан" типа Ro-Pax отправилось в первое плавание (ФОТО) Транспорт 10:12
Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:08
США считают, что могут вернуться к ядерной сделке с Ираном на следующей встрече в Вене Ядерная программа 10:00
Рынок водородных самолетов к 2040 г. превысит $174 млрд Транспорт 09:59
Манат подешевел к евро и рублю Финансы 09:52
Число посетивших Грузию иностранцев в апреле выросло в 2,5 раза Грузия 09:46
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 19,8% Россия 09:29
В США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J США 08:55
Товарооборот Китая и США с начала года вырос до $221,65 млрд Экономика 08:36
За неделю протестов в Колумбии пропали 379 человек - правозащитные организации Другие страны 08:19
Существует потенциал для энергетического сотрудничества с Азербайджаном - МИД Польши Энергетика 08:04
Иран наращивает импорт электротоваров из Турции Иран 07:54
Из Кутаиси в мае будут выполняться рейсы по девяти направлениям в пять стран Транспорт 07:53
За сутки в Казахстане выявлены 2 840 заболевших коронавирусом Казахстан 07:51
Япония ужесточит контроль за въездом из Индии, Пакистана и Непала Другие страны 07:37
После ухода сил США талибы могут получить власть в Афганистане - сенатор Другие страны 07:21
В англоязычном Twitter появилась функция пожертвований ИКТ 07:05
В результате взрыва на ремонтном заводе в Китае погиб человек Другие страны 06:47
В Бразилии полиция предотвратила нападение на школу Другие страны 06:32
Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане Экономика 06:18
Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе ИКТ 05:52
Вашингтон продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке Арабские страны 05:29
В израильско-палестинском конфликте существует риск утраты контроля - специальный координатор ООН Арабские страны 05:04
В США еще на один год продлен режим антисирийских санкций США 04:37
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Техасе США 04:13
В Великобритании идетподсчет голосов на региональных выборах Европа 03:46
В Швейцарии разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19 Европа 03:22
Запуск корабля Starliner без экипажа к МКС наметили на 30 июля США 03:01
Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио-де-Жанейро Другие страны 02:38
Глава Pfizer выступил против предложения США об отмене действия патентов на вакцины Европа 02:19
Командование ВС США уверено, что сможет вывести войска из Афганистана к сентябрю США 02:03
В ОАЭ и Саудовской Аравии пригрозили тюрьмой за умышленное заражение других коронавирусом Арабские страны 01:45
Глава ВТО приветствовала заявление США по патентам на вакцины США 01:26
Скончался народный артист Ариф Гулиев Общество 01:14
Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС Европа 01:07
Пентагон заявил, что у США нет планов сбивать китайскую ракету Другие страны 00:50
В США считают, что реальная смертность из-за COVID-19 в мире может быть в два раза выше США 00:32
Частный сектор Казахстана заинтересован в сферах туризма и энергетики Грузии Бизнес 00:01
Британия отзывает корабли у Джерси после снятия блокады острова французскими рыбаками Европа 6 мая 23:48
Эмир Катара отстранил от должности подозреваемого в коррупции министра финансов Арабские страны 6 мая 23:35
Европейские страны призвали Израиль к отказу от строительства на палестинских территориях Европа 6 мая 23:23
Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции Турция 6 мая 23:02
В мире за сутки выявили более 847 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 6 мая 22:57
Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в Мале Другие страны 6 мая 22:39
Иран и Туркменистан рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в сфере ТЭК Экономика 6 мая 22:33
Грузия получит еще 600 тысяч китайской вакцины Sinopharm Грузия 6 мая 22:27
Кыргызстан заинтересован в создании совместных кыргызско-корейских предприятий Кыргызстан 6 мая 22:23
Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 6 мая 21:51
Необходимо снести памятник нацисту Нжде в Ходжавенде – Организация ветеранов Азербайджана обратилась к Сергею Лаврову Политика 6 мая 21:40
Решение о формате отношений России и США остается за Путиным - госсекретарь США США 6 мая 21:19
Все новости