Raiffeisen Bank выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors

Raiffeisen Bank выступил одним из организаторов размещения пятилетних евробондов компании UzAuto Motors, крупнейшего автопроизводителя в Центральной Азии. Объем размещения составил $300 млн по ставке 4,85% годовых, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

Это первое в истории размещение еврооблигаций корпоративного эмитента из Узбекистана и первое в формате Reg S/144A, позволяющем привлечь инвесторов с территории США.

Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5,375% годовых, книга заявок превысила целевой объем размещения уже в течение первого часа букбилдинга. В ходе размещения заявки подали свыше 130 инвесторов, на пике спрос превысил $1,4 млрд, что стало рекордной переподпиской для квази-суверенного эмитента из Узбекистана. В ходе размещения ориентир доходности был понижен до 5-5,125% годовых, а финальное размещение состоялось на уровне 4,85% годовых.

По итогам размещения 37% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 43% – из Континентальной Европы, 14% – из США, 6% – из Азии и Ближнего Востока.

«Узбекистан привлекает международных инвесторов темпами экономического развития и успешной реализацией реформ, которые делают страну более заметной на мировой арене. В последние несколько лет Raiffeisen Bank удалось стать одним из ключевых организаторов облигационных выпусков для эмитентов из стран СНГ. В 2019-2021 годах из пяти разместивших еврооблигации эмитентов трое вышли на международный рынок долгового капитала с нашим активным участием.» – прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Raiffeisen Bank.