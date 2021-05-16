Узбекистан и Саудовская Аравия возобновят авиасообщение

Узбекистан планирует восстановить авиасообщение с еще одним государством на аравийском полуострове.

Как передает Trend со ссылкой на Dunyo, при поддержке посольства Узбекистана в Саудовской Аравии состоялась видеоконференция между представителями саудовской авиакомпании Flynas, туристического агентства Seera и профильными министерствами и ведомствами Узбекистана.

«В ходе видеоконференции стороны обменялись мнениями о практических результатах выполнения задач, вытекающих из Меморандума о взаимопонимании, подписанном между Uzbekistan Airways и Saudi Flynas по развитию туризма в рамках визита в январе саудовской делегации в Бухару для участия в бизнес-форуме. Также обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества», - говорится в сообщении.

Представители авиакомпании Flynas сообщили, что с 12 июня текущего года планируют запустить три раза в неделю регулярные авиарейсы по маршруту Эр-Рияд – Ташкент – Эр-Рияд.

Напомним, что с 17 мая правительство Саудовская Аравия разрешило своим согражданам выезжать в государства, где ситуация с коронавирусом улучшилась. Туристическая компания Seera предлагает саудовским гражданам различные турпакеты для поездки в Узбекистан. Представители компании отметили заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с узбекскими турагентствами.

По итогам видеоконференции стороны договорились с учетом будущих регулярных авиарейсов Flynas о тесном взаимодействии в вопросах туризма, а также проведении в Саудовской Аравии туристическими агентствами Узбекистана презентаций, посвященных туристическому потенциалу страны.