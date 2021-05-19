Политика противодействия коррупции в Узбекистане: проводимые реформы и задачи на перспективу

БАКУ/Trend/ - Директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов в преддверии своего визита в Азербайджан написал статью.

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Противодействие коррупции на сегодняшний день превратилось в одно из самых актуальных вопросов, стоящих перед мировым сообществом. Ее воздействие на экономику, политику, социальную жизнь государств, региона посредством живых примеров можно увидеть на кризисе в нескольких странах.

Еще одна важная сторона вопроса – когда уровень коррупции в стране напрямую воздействует на ее политический и экономический авторитет на международной арене. Показатели данного критерия играют решающую роль в таких вопросах, как отношения между государствами, объем инвестиций, подписание двусторонних договоров на равных условиях.

Поэтому в последние годы на состоявшихся в зарубежных государствах парламентских и президентских выборах политические партии в качестве своих приоритетных направлений выделяют противодействие коррупции.

Тревожные опасения об этом негативном явлении часто звучат с самых высоких трибун мира. На этот счет Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отмечал, что в результате коррупции мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллиона долларов США, что также раскрывает суть данного вопроса.

И в Узбекистане противодействие коррупции превратилось в одно из приоритетных направлений государственной политики. Это можно увидеть на примере принятых в этой сфере нормативно-правовых актов концептуального значения, административных реформ, направленных на предотвращение коррупции. В том числе важная роль в повышении эффективности противодействия коррупции отводится главному документу новых реформ Нового Узбекистана, принятому по инициативе Президента Республики Узбекистан – Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.

В приоритетном направлении Стратегии действий, в которой предусмотрены важнейшие направления развития страны, для обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы в качестве важных задач обозначены совершенствование непосредственно организационно-правовых механизмов противодействия коррупции и повышение эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

На основе данного программного документа осуществлен ряд важных реформ, направленных на предотвращение коррупции.

Во первых, в корне усовершенствована система рассмотрения обращений физических и юридических лиц, запущены Народная приемная Президента, “телефон доверия” и “виртуальная приемная”, а также “телефоны доверия” и “виртуальные приемные” каждого министерства и ведомства.

По республике организованы 209 народных приемных, в качестве приоритетной задачи определено восстановление прав граждан. Вместе с тем налажена практика проведения выездных приемов руководителей всех уровней в отдаленные регионы.

Народные приемные создали возможность для активного участия граждан в событиях, происходящих по месту их жительства и в целом по всей стране, не оставаясь при этом равнодушными. Обеспечение свободы народа на прямое обращение по каждому вопросу, непосредственное вступление должностных лиц в диалог с народом стало причиной сокращения коррупционных явлений в нижнем и среднем звеньях.

Во вторых, предприняты практические меры, направленные на обеспечение свободы средств массовой информации, журналистов и блогеров, открытости государственных ведомств для общественности и СМИ, установление руководителями в повседневной деятельности тесного общения и сотрудничества с журналистами. В результате каждое действие должностных лиц действительно предстает перед взором общественности. Ибо там, где царят открытость и гласность, усложняется возможность совершения коррупционных действий.

В третьих, в корне реформирована система оказания государственных услуг населению, более 130 государственных услуг оказываются населению с помощью удобных, централизованных и современных информационно-коммуникационных технологий.

Минимизация в данном процессе человеческого фактора, устранение прямого контакта между государственными служащими и гражданами, широкое применение информационных технологий безусловно привели к ощутимому снижению коррупционных факторов.

В четвертых, в последние годы в корне усовершенствованы механизмы обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов, а также институты общественного контроля. Широкое использование цифровых и онлайн технологий повысили отчетность государственных органов перед общественностью. Налажена и постоянно совершенствуется система реализации земельных участков и государственных активов, а также государственных номерных знаков для автотранспортных средств через онлайн аукцион.

Сведения о государственных закупках размещаются на сайте dxarid.uzex.uz. Портал открытых данных (data.gov.uz), база данных, учтенные там данные юридических лиц и субъектов предпринимательства (my.gov.uz) и другие платформы имеют важное значение в обеспечении принципов открытости, прозрачности и общественного контроля, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными инструментами противодействия и предупреждения коррупции.

Более того, в целях коренного улучшения деловой и инвестиционной среды, устранения излишних бюрократических преград, усовершенствования устаревших, не отвечающих современным требованиям процедур в корне усовершенствованы лицензионные и разрешительные процедуры.

В пятых, в соответствии с подписанным в 2018 году постановлением Президента “О мерах по организации деятельности общественных советов при государственных органах” установлено создание Общественного совета при каждом министерстве и государственном ведомстве.

Несомненно, подобные советы являются важным звеном в установлении эффективного общественного контроля над деятельностью государственных организаций.

Важным руководством к действию в реализации вышеупомянутых реформ служат свыше 70 нормативно-правовых актов, направленных на устранении коррупциогенных факторов во всех сферах государственного и общественного строительства.

Самым важным шагом в данном направлении стало подписание одного из самых первых законодательных актов после вступления главы государства на должность Президента – Закона “О противодействии коррупции”. Законом, принятым в 2017 году, дано определение таким понятиям, как “коррупция”, “коррупционные правонарушения”, “конфликт интересов”.

Более того, определены направления государственной политики по противодействию коррупции.

Вместе с тем, постановлением Президента Республики Узбекистан была принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы. Принятые в рамках данной программы законы “О государственных закупках”, “О государственно-частном партнерстве”, “О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней”, “Об общественном контроле” значимы тем, что по сути направлены на обеспечение роста экономики посредством противодействия коррупции.

В своем выступлении по случаю 26-летия принятия Конституции Республики Узбекистан Президент Ш. Мирзиёев предложил на основе передового зарубежного опыта и требований Конституции организовать в палатах Олий Мажлиса Республки Узбекистан отдельные комитеты по противодействию коррупции.

В 2019 году было принято постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан “О создании Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам”.

Именно в этом году в Сенате Олий Мажлиса был организован Комитет по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам .

Вместе с тем, соответствующие комитеты и комиссии Жукоргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов преобразованы в “Постоянную комиссию по противодействию коррупции”.

Их основной задачей определена разработка предложений по осуществлению системного парламентского контроля над реализацией законодательных актов, государственных программ в области противодействия коррупции, заслушивание информации должностных лиц государственных органов, осуществляющих деятельность по противодействию коррупции, принятию мер по устранению в действующих законодательных актах правовых пробелов, причин и условий, порождающих коррупцию, изучению общепризнанных принципов и норм международного права в области противодействия коррупции, дальнейшему совершенствованию действующего законодательства.

В целях координации деятельности, а также определения приоритетных направлений комитетов и советов было принято совместное постановление советов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса “О мерах по повышению эффективности парламентского контроля в области противодействия коррупции” .

Эти палаты и советы способствуют повышению эффективности парламентского контроля в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, ответственным комитетом Сената Олий Мажлиса и местного кенгаша в рамках контрольно-аналитической деятельности Парламента критически обсуждена информация должностных лиц территориальных государственных органов, осуществляющих свою деятельность в области противодействия коррупции, о состоянии и тенденциях коррупции.

С целью изучения состояния работ, осуществленных в рамках проекта “Сфера без коррупции”, заслушана информация министра высшего и среднего специального образования.

Более того, заслушана информация Генерального прокурора Республики Узбекистан о работе, осуществляемой по недопущению коррупции в сферах здравоохранения, образования и строительства. В ней критически обсуждена деятельность министерств здравоохранения, образования и строительства.

В регионах проводятся регулярные диалоги с привлечением корпуса судей, руководителей секторов и общественности, налажена практика обсуждения проблем в сфере противодействия коррупции совместно с местными Кенгашами народных депутатов и оценки ответственности уполномоченных лиц в данном направлении.

Комитетом по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса за прошедший период организовано слушание по работе, осуществляемой по противодействию коррупции в системе Государственного таможенного комитета, министерств строительства, здравоохранения, по результатам которых была достигнута отмена ряда коррупциогенных нормативных актов.

В ходе своей деятельности за прошедший период комитет эффективно воспользовался действенными механизмами парламентского контроля. За прошедший период комитетом проведено всего 20 контрольно-аналитических мероприятий. Они касаются вопросов изучения состояния реализации законодательных актов, заслушивания информации руководителей органов государственного и хозяйственного управления, мониторинга реализации постановлений Законодательной палаты и комитета.

Ответственным комитетом Законодательной палаты эффективно налажена работа с гражданами и негосударственными некоммерческими организациями. В том числе с момента начала деятельности комитета институтами гражданского общества выдвинуты предложения по внесению в кодексы 22-х, в законодательные акты – 54 соответствующих изменений и дополнений. В них изложены обоснованные мнения по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Закон «О судах» и другие законы.

Более того, за прошедший период комитетом осуществлена определенная работа по своевременному изучению и решению обращений, поступивших от граждан по имеющимся на местах системным проблемам. В частности, за минувший период позитивно разрешены почти 565 обращений, поступивших в комитет от физических и юридических лиц.

В качестве очередной реформы можно отметить создание в 2019 году в соответствии указом Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан» Агентства по развитию государственной службы при Президенте. На данное агентство была возложена задача повышения авторитета государственной гражданской службы с целью искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, формализм и бюрократию, внедрение мер гарантирования достойного уровня материального стимулирования и социальной защиты государственных гражданских служащих.

Постановлением Президента Республики Узбекистан, отражающим в себе такие вопросы, как дальнейшее укрепление независимости судебной власти, исключение условий любого незаконного воздействия на судей, повышение отчетности и прозрачности деятельности государственных органов, была принята Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 годы.

2020 год играет особую роль в истории нашей страны в плане совершенствования институциональных основ противодействия коррупции, так как 29 июня этого года были приняты два важных документа, служащих мощным стимулом для развития этой сферы – Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан” и постановление “Об организации деятельности Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан”. Этими документами создана новая структура, осуществляющая государственную политику, направленную на предупреждение и противодействие коррупции – Агентство по противодействию коррупции.

Агентство определено специальным уполномоченным государственным органом, ответственным за обеспечение совместной эффективной деятельности государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества и других представителей негосударственного сектора, а также за международное сотрудничество в этой сфере. Более того, вышеупомянутым указом Республиканский межведомственный совет по противодействию коррупции был преобразован в Национальный совет по противодействию коррупции.

Вместе с тем, согласно Указу Президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур” от 24 августа 2020 года с 1 января 2021 года отменены 37 лицензий и 10 разрешений. Более того, с 1 января 2021 года путем объединения отменены 6 лицензий и 11 разрешений.

Помимо этого, Указом Президента “Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов” от 30 октября 2020 года утверждена "дорожная карта" по реализации мер, направленных на повышение эффективности деятельности министерств и ведомств в противодействии теневой экономике и коррупции, совершенствование налогового и таможенного администрирования.

Наряду с нормативно-правовыми актами, министерствами и ведомствами принимаются и обеспечивается реализация ведомственных документов, направленных на повышение эффективности противодействия и предупреждение коррупции в различных сферах, программы “сфера без коррупции” и другие планы-программы.

Более того, в 2020 году под председательством Президента прошло около 10 заседаний и встреч в направлении противодействия коррупции.

Все это означает то, что в нашей стране делается серьезный упор на противодействие этому негативному явлению на уровне государства. Эти усилия в качестве политической воли оценивают не только граждане Узбекистана, но и международное сообщество.

В частности, в своем выступлении на 75-сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава нашего государства, делая особый акцент на направлении противодействия коррупции, отметил, что в Узбекистане непримиримая борьба с этим явлением поднята на новый уровень, в данном направлении приняты важные законодательные акты, создана независимая структура, что продемонстрировало всему миру важность этого пути для нашей страны.

Эти положительные изменения, наряду с обеспечением социального и экономического роста страны, способствовали также поднятию ее позиций в международных рейтингах и индексах, улучшению ее авторитета.

В рейтинге 2020 года Индекса восприятия коррупции организации Transparency international, являющегося одним из важных рейтингов, оценивающих уровень коррупции и осуществляемых правительствами стран работ по противодействию ей, Узбекистан по сравнению с 2019 годом, поднявшись на 7 позиций, 4 года подряд фиксирует стабильный рост в оценке индекса (от 17 баллов в 2013 году до 26 баллов в 2020 году).

Именно поэтому данная организация в своем отчете за 2020 год внесла Узбекистан в число государств региона, развивающихся ускоренными темпами.

Более того, Узбекистан зафиксировал стабильный рост почти во всех 13 индексах, составляющих источник восприятия коррупции (“Bertelsmann foundation transformation index”, “The economist intelligence unit country report”, Рейтинг государственной системы и института Всемирного банка).

В 2020 году в рейтинге открытых данных – Open Data Inventory (ODIN) – Узбекистан занял 44-место в мире и 1-е место в Центральной Азии.

И в Индексе экономической свободы наша страна улучшила свои положение на 26 позиций, что стало еще одним признанием реформ на международной арене.

Следует отметить, что нельзя останавливаться на достигнутом. Нам еще предстоит многое сделать на пути противодействия коррупции.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года сделав особый акцент на вопросе коррупции, отметил, что непримиримая борьба с любым проявлением коррупции должна превратиться в наш повседневный образ жизни.

Ряд задач, обозначенных в данном послании по противодействию коррупции, нашли свое отображение в Государственной программе по реализации Стратегии действий в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.

В том числе, на Агентство была также возложена задача дальнейшего совершенствования механизмов обеспечения открытости и гласности в государственных органах.

В ходе проведенных изучений и анализов было выявлено, что у Агентства по сей день в “Портале открытых данных” имеется свыше 10 тысяч сборников открытых данных 147 министерств и ведомств.

По итогам изучения и анализа отобраны и составлен список проектов предложений по расширению 240 открытых данных, выданных 39 министерствами, ведомствами и организациями.

Вместе с тем, в Государственной программе также предусмотрен вопрос разработки проекта "Е-Антикоррупция", который поднимет на новый уровень реформы, реализуемые по противодействию коррупции. В рамках данного проекта в разрезе сфер и регионов будут глубоко проанализированы коррупционные факторы, имеющиеся во всех министерствах и ведомствах. В данный процесс будут вовлечены представители институтов гражданского общества, международные эксперты и заинтересованные организации.

В результате впервые в республике будет сформирован Электронный реестр отношений, склонных к коррупции. Это, в свою очередь, позволит на основе открытых и прозрачных механизмов поэтапно устранить отношения коррупциогенного характера с помощью современных информационных технологий.

В Государственной программе особое внимание уделено еще одному важному вопросу. В частности, для системного и комплексного продолжения работ в данном направлении предусмотрена разработка Национальной стратегии противодействия коррупции на 2021-2025 годы.

При разработке данной стратегии особое внимание уделяется созданию единого и целостного плана, полностью охватывающего реальную ситуацию. В процессе разработки и реализации комплексного программного документа, рассчитанного на пять лет, изучается опыт государств, достигших успешных результатов. Примечательно, что большинство государств достигает ощутимых положительных результатов по противодействию коррупции посредством принятия аналогичных стратегических комплексных документов и системного претворения в жизнь предусмотренных в нем задач.

Как показывает опыт Грузии, Эстонии, Греции, долгосрочная комплексная программа способствовала повышению эффективности противодействия и предупреждения коррупции и улучшению позиций в международных рейтингах.

И в нашей стране разработка и реализация долгосрочной системной и комплексной программы по противодействию коррупции в будущем будет способствовать повышению эффективности реформ в данном направлении.

На сегодняшний день Агентством ведется активная работа над проектом Национальной стратегии, включающей в себя анализ нынешнего состояния, положительные тенденции, проблемы, основные факторы, порождающие коррупцию, ее цель и индикаторы.

В целях охвата всех вопросов и учета мнений и суждений представителей общества проект широко обсуждается в ходе национальных и международных консультативных заседаний с участием представителей государственных органов, уполномоченных организаций, негосударственных некоммерческих организаций, научных кругов и международных экспертов. Усовершенствованный проект стратегии планируется вынести также на общественное обсуждение.

Более того, в нынешнем году Агентством было изучено наличие в регионах коррупционных действий и конфликта интересов при осуществлении государственных закупок.

Наряду с допущенными по итогам изучения недостатками, подготовлены обоснованные предложения по разглашению данных о составе тендерных и конкурсных комиссий, организуемых по предоставлению документов по государственным закупкам, инвестиционным проектам и документов разрешительного характера, об участниках процесса купли-продажи государственных активов и проектов государственно-частного партнерства, обладателях налоговых и других льгот. В настоящее время осуществляется работа по их дальнейшему совершенствованию.

Выражаясь словами главы государства: “...все государственные органы, политические партии, общественные организации, средства массовой информации, в целом каждый гражданин должны мобилизоваться на борьбу с этим злом”.

На самом деле реализация данной задачи является основным достижением в противодействии коррупции. Сегодня из мнений и суждений народа становится очевидно, что коррупция превратилась в одно из часто употребляемых в социальных сетях, повседневной жизни слов. Это свидетельствует о формировании у населения, считающегося важным звеном противодействия коррупции, нетерпимости к этому негативному явлению.

При этом следует отметить, что с момента организации Агентства по противодействию коррупции большинство министерств и государственных ведомств, негосударственных некоммерческих и международных организаций, граждане выражают готовность к оказанию безвозмездной помощи. Совместная работа в данном направлении уже начата.

Самое главное, что на сегодняшний день необходимо еще больше усилить формирующееся в обществе нетерпимое отношение к коррупции, боевой дух журналистов и блогеров в этом отношении, восприятие должностными лицами государственных органов коррупции в качестве преграды для будущего страны. На сегодняшний день против коррупции выступают исключительно все – начиная с лиц, выступающих с высоких трибун, и заканчивая подавляющим большинством населения. Интеллигенция и представители средств массовой информации осознали, что коррупцию нужно искоренить, она является огромным препятствием на пути развития страны. Отныне единой задачей является объединение всех усилий и совместная борьба против данного недуга.

Это безусловно будет способствовать полной реализации стратегии развития нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспективу.