Французский регион выступает за расширение сотрудничества с Узбекистаном

В целях углубления и расширения сотрудничества с французскими регионами организована поездка представителей Посольства Узбекистана во Франции в административный центр региона Окситания – город Тулузу, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

В рамках поездки дипломатами совместно с французским Агентством по экономическому и культурному развитию «Север-Юг» организован бизнес-форум с участием деловых и научно-образовательных кругов региона.

Участники были ознакомлены с подробной информацией о полномасштабных реформах по либерализации экономики, прежде всего развитию свободы предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, созданной в республике благоприятной деловой среде, внедрению широкой системы правовых гарантий и привилегий для иностранных инвесторов. Отмечена заинтересованность Узбекистана в дальнейшем развитии сотрудничества с Францией, в том числе с регионом Окситания. Проведена презентации инвестиционного и экономического, а также туристического потенциала республики.

Выступая на мероприятии, президент Агентства по экономическому и культурному развитию «Север-Юг» Жильбер Салинас отметил, что в последнее время все больше и больше предствителей деловых кругов Франции проявляют интерес к Узбекистану, где активно реализуются эффективные реформы в социально-экономической сфере, создаются благоприятные условия для иностранных инвесторов и компаний. Он сообщил, что достигнута договоренность об организации визита делегации деловых кругов региона в Узбекистан в сентябре 2021 года, в рамках которого планируется провести бизнес-семинар и кооперационную биржу, а также отдельные встречи в причастных министерствах и ведомствах для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Глава компании «AIR MARINE» Жиль Оличон, проявив заинтересованность в налаживании связей с Узбекистаном, подчеркнул, что намерен реализовать проекты с использованием новых современных технологий, в частности по беспилотному наблюдению за границами и категорированными объектами.

Президент компании «France Exportea» Бенуа Ригал сообщил, что при содействии Посольства удалось установить контакты с узбекскими деловыми кругами, в частности из Сурхандарьинской области. Он выразил готовность посетить Узбекистан в сентябре следующего года в составе делегации деловых кругов Окситании для налаживания сотрудничества с узбекскими компаниями в сфере сельского-хозяйства, возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии, а также новых технологий в области здравоохранения.

В рамках визита в Тулузу также состоялась встреча с заместителями мэра города Жаном Дардёле и Максимом Буойе. На ней были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества с городами Узбекистана, а также создания узбекского сада во французском городе и установления монумента одного из узбекских ученых мыслителей.

Французская сторона выразила готовность оказать содействие в дальнейшем расширении контактов Узбекистана с крупными предприятиями, высшими образовательными учреждениями города.

В Тулузе узбекские дипломаты также приняли участие в Международном конгрессе «Здоровье и безопасность в кризисных ситуациях», который был организован Университетом Тулузы III в сотрудничестве с институциональными партнерами и компаниями города.

На Конгрессе обсуждались меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом, по выявлению и предупреждению случаев радикализации, а также по перевоспитанию тех, кто подозревается в радикальных исламистских взглядах.

По итогам мероприятий достигнуты договорённости об организации визита делегации деловых кругов Окситании в Узбекистан в сентябре этого года, создании узбекского сада во французском городе и установления монумента одного из узбекских ученых мыслителей, подписании Соглашения между Тулузским университетом и Университетом общественной безопасности Узбекистана.