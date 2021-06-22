Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса

Узбекистан временно закрыл границу с Афганистаном из-за распространения коронавируса в этой стране, передает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Специальная республиканская комиссия приняла решение приостановить движение граждан через узбекско-афганскую границу с учетом обострения эпидемиологической ситуации в этой стране. Одновременно приостанавливается выдача туристических виз гражданам Афганистана, а также прием визовых заявок от туристических фирм.

Через пограничный пункт пропуска "Термез-автодорожный" разрешается движение следующих категорий граждан и транспортных средств:

сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций и членам их семей;

водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки;

гражданам Узбекистана и Афганистана, возвращающимся на Родину.

Граждане Узбекистана, у которых будет выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, будут направляться на лечение в специальные клиники.

Иностранные граждане, у которых выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию, на территорию Узбекистана допускаться не будут.