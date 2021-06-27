Посты на въезде в Ташкент закрываются в связи с новыми карантинными ограничениями

Посты на въезде в Ташкент закрываются, для въезда в центр Зангиатинского района открыт только пост «Эркин», передает Trend со ссылкой на Repost.uz.

Как стало известно, с 17:00 27 июня практически все дороги, ведущие в Ташкент, закрываются бетонными заграждениями. В столице остаются открытыми лишь несколько постов.

В частности, доступ в центр Зангиатинского района осуществляется только через пост «Эркин». Из-за того, что в этом районе закрыты все другие дороги, позволяющие въезжать и выезжать из Ташкента, на дорогах бывшего рынка «Бек Барака» и бывшего рынка «Абу Сахий» образовались большие пробки.

Напомним, что с 28 июня по 12 июля запрещается въезд в Ташкент из соседних регионов, за исключением крайней необходимости.

Помимо этого, стало известно, для кого ограничительные меры в Ташкенте применяться не будут.