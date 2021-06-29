Экономика Узбекистана будет расти за счет повышения цен на сырье - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что внутренний валовый продукт Узбекистана вырастет на 5,6% в 2021 году. При этом рост в 2022 составит 6%, передает Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно докладу «Региональные экономические перспективы» (РЭП), ключевые отрасли национальной экономики, такие как сфера услуг, общая промышленность, строительство и сельское хозяйство, показали рост. В докладе отмечается, что, несмотря на пандемию, в стране продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков.

Общий прогноз по Центральной Азии был пересмотрен в лучшую сторону несмотря на то, что восстановление далеко не равномерное. Предполагается рост экономики региона на 4,5% как в 2021, так и в 2022 годах за счет повышения цен на сырье, от которого выигрывают экспортеры сырья, а также восстановления денежных переводов.

Активное развертывание программ вакцинации и улучшение положения дел в области здравоохранения позволяют постепенно отходить от мер социального дистанцирования и других ограничений. Как следствие, произошла перезагрузка экономик стран.

В основном восстановились объемы промышленного производства и розничных продаж, а мобильность населения в тех регионах, в которые инвестирует Банк, в большинстве случаев вернулась к уровню, наблюдавшемуся до пандемии.

Перспективы международного туризма остаются весьма туманными вследствие сохранения масштабных ограничений в передвижении, поэтому страны, зависящие от туризма, по-прежнему страдают.

Государственный долг во многих странах находится на уровне, наблюдавшемся в последний раз во время спада в начале 1990-х годов, и может вырасти еще больше. И хотя до сих пор уровень банкротств удавалось сдерживать благодаря активной политической поддержке, при сворачивании мер государственной поддержки могут возникнуть проблемы.

Ранее ЕБРР предсказывал экономике Узбекистана в 2021 году рост в 4,5%.