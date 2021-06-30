Узбекистан, Россия рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В Ташкенте состоялся круглый стол «Россия – Узбекистан: развивая взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве», в котором приняли участие представители российских компаний, узбекистанских государственных и общественных структур, участники и посетители выставки.

Успешных переговоров и достижения поставленных целей пожелал российским экспонентам, их узбекским партнерам и всем участникам круглого стола посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов. Он отметил большое значение российско-узбекистанского сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

С информацией о текущем состоянии и дальнейших перспективах сотрудничества России и Узбекистана в сельскохозяйственной отрасли выступил заместитель торгового представителя Российской Федерации в Республике Узбекистан Дмитрий Дынников.

О существующих мерах государственной поддержки экспорта российской сельскохозяйственной техники в Узбекистан рассказал глава представительства АО «Российский экспортный центр» в Узбекистане Павел Буханов. Он дал практические советы компаниям-экспортерам по работе на центральноазиатских рынках.

Большой интерес вызвало выступление председателя правления лизинговой компании «Узагролизинг» Нодира Отажонова, посвященное сложившейся практике работы с иностранными производителями сельхозмашин, а также требованиям к закупаемой технике и к поставщикам.

Выступивший на круглом столе заместитель генерального директора «Узбек Лизинг» Ботур Юсупов представил планы своей компании по закупкам машин и оборудования для сельского хозяйства на ближайшее будущее и дал ряд практических советов потенциальным поставщикам.

Директор Департамента продаж на рынки Азии «Ростсельмаша» Андрей Колесников поделился опытом по выходу компании на рынок Узбекистана и планами по дальнейшей работе. Его выступление вызвало много вопросов. Российских участников, в частности, интересовали условия сотрудничества узбекистанских дилеров с иностранными производителями сельхозтехники, организации сервисного обслуживания.

Начальник отдела по поддержке производителей лекарственных растений и пряностей Торгово-промышленной палаты Узбекистана Бахтиер Холбоев рассказал о мерах поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственном секторе.

По окончании круглого стола все участники поблагодарили спикеров и организаторов мероприятия – Минпромторг России и АО «Экспоцентр» – за возможность получить новые важные бизнес-контакты и полезную информацию «из первых рук», лично познакомиться с ключевыми фигурами на узбекистанском рынке.