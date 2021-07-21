В Узбекистане будет создано агентство стратегического развития

В Узбекистане создается Агентство стратегического развития. Данная мера предусмотрена указом президента страны, передает Trend со ссылкой на Repost.

Целью агенства будет совершенствование подходов к реализации реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности регионов и отраслей для обеспечения их динамичного развития.

В качестве основных задач агентства определены изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе отраслей и территорий, определение перспективных отраслей и направлений инвестиционной деятельности и др.

Приоритетные направления деятельности агентства, основные показатели эффективности, другие решения, связанные с его деятельностью, будут утверждаться советом Агентства стратегического развития под председательством президента Узбекистана.