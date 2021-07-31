Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики

31 июля 2021 года в ходе встречи в Сеуле Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном обсудили внедрение технологий «зеленой экономики», передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

Сообщается, что стороны с удовлетворением подчеркнули, что Узбекистан стал первым в СНГ государством-членом Глобального института зеленого роста. В г. Ташкенте открылось первое представительство GGGI в Центральной Азии. Реализовано более десяти совместных мероприятий.

В связи с этим обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана с GGGI в ряде сфер, в том числе смягчение последствий глобального изменения климата, внедрение технологий «зеленой экономики», развитие возобновляемой и водородной энергетики.

Особое внимание на встрече уделено взаимодействию по улучшению экологической, социально-экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья в рамках проекта между КОИКА и GGGI на сумму $5,6 миллиона.

Стороны приветствовали принятие инициированной Президентом Узбекистана специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.