Французская компания модернизирует систему теплоснабжения Ташкента

Президент Шавкат Мирзиёев 2 августа ознакомился с презентацией проекта по модернизации системы теплоснабжения Ташкента, передает Trend со ссылкой на Uzreport.

Теплоснабжение обеспечивает комфортное проживание населения и продуктивную работу предприятий и организаций. В нашей стране ведется последовательная работа по совершенствованию этой системы. В частности, в сотрудничестве со Всемирным банком реконструируются сети централизованного теплоснабжения в Андижане, Бухаре, Самарканде и Чирчике. Начиная с текущего года системы обеспечения теплом многоквартирного жилья в Нукусе, Андижане, Бухаре, Джизаке, Карши, Навои, Намангане, Самарканде, Термезе, Гулистане, Ургенче, Фергане, Чирчике и Ангрене передаются управляющим сервисным компаниям.

Ташкент - крупнейший город страны как по численности населения, так и по размеру сетей теплоснабжения. Здесь к централизованному отоплению подключено 9 165 многоэтажных домов, 3 475 объектов социальной сферы. Однако изношены 72 процента основных и распределительных сетей, все центральные котельные и 90 процентов локальных котельных.

Это приводит к росту затрат и снижению качества обслуживания. Например, в прошлом году потери тепловой энергии достигли 44 процентов, что в денежном выражении составило 630 миллиардов сумов. Перерасходовано 460 миллионов кубометров природного газа, 55 миллионов кубометров питьевой воды и 154 миллиона киловатт электроэнергии.

Вследствие этого у государственного унитарного предприятия «Тошиссиккуввати» образовалась высокая кредиторская задолженность. Низкое качество теплоснабжения вызывает серьезные нарекания населения.

В связи с этим 2 декабря 2019 года было принято постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента», в котором определены задачи по внедрению в систему рыночных принципов и механизмов государственно-частного партнерства.

Ранее хокимиятом Ташкента была подготовлена концепция проекта и объявлен конкурс предложений на его реализацию. По заключению Азиатского банка развития самым эффективным был признан проект французской компании Veolia, имеющей опыт управления системами теплоснабжения в городах Польши, Чехии, Румынии, Литвы и Германии.

В скором времени ожидается подписание соглашения о государственно-частном партнерстве между хокимиятом столицы и данной компанией.

На реализацию проекта будет направлено 315 миллионов евро собственных средств компании Veolia и 1 миллиард 80 миллионов евро за счет доходов, которые поступят в период осуществления проекта.

Планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841 километр существующих и проложить 576 километров новых сетей. Кроме того, будут закуплены 391 единица специальной техники и другое оборудование. Намечено внедрение международной системы технического аудита и биллинга.

На презентации поставлена задача в первую очередь разработать методологию оказания услуг теплоснабжения на основе государственно-частного партнерства.

Президент отметил необходимость внедрить предлагаемый проект в пилотном порядке на одном из массивов Ташкента, оценить его эффективность и по итогам принять всесторонне продуманное решение.

Перед передачей в управление зарубежной компании планируется провести инвентаризацию имущества и зданий, принадлежащих ГУП «Тошиссиккуввати», технический и энергетический аудит систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Поручено создать Фонд развития системы теплоснабжения. В этот фонд будет перечисляться сумма, превысившая 10 процентов от чистой прибыли, полученной в рамках проекта.

Указано на необходимость закупки спецтехники, оборудования и материалов по самым оптимальным ценам, путем проведения открытого тендера в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Подчеркнута важность организации совместно с компанией Veolia курсов повышения квалификации отечественных специалистов.