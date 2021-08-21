Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства

В Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан прошла официальная встреча министра сельского хозяйства Жамшида Ходжаева с Временным поверенным в делах Посольства США Полом Политисом и директором Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Узбекистане Микаэлы Мередит, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В рамках встречи стороны договорились о расширении сотрудничества в целях поддержки развития сельского хозяйства в Узбекистане. Знаковым событием стало подписание Меморандума о взаимопонимании, направленного на укрепление взаимодействия между сторонами в области сельского хозяйства через недавно начавший свою деятельность Проект USAID по развитию агробизнеса.

Министр Жамшид Ходжаев в первую очередь поздравил Пола Политиса и Микаэлу Мередит с новым назначением в Узбекистане и пожелал им успехов.

«Мы высоко ценим поддержку правительства США в части технической помощи сельскохозяйственному сектору Узбекистана, развития потенциала производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных систем, - отметил министр. - Мы нацелены на создание современной системы государственного управления в сельхозсекторе и благоприятной агробизнес-среды, и в настоящее время переживаем период исторических трансформаций в сфере сельского хозяйства Узбекистана. Наше министерство уже начало активно реализовывать основные реформы согласно Стратегии агропродовольственного развития Узбекистана на 2020-2030 годы. В этом контексте новый проект USAID по развитию агробизнеса (ADA), оцененный в 18,9 млн долларов США, станет прекрасной возможностью для усиления наших совместных инициатив и расширения достижений предыдущего проекта «Цепочка добавленной стоимости в сельском хозяйстве». Я с большим воодушевлением приветствую сегодняшнее подписание Меморандума в рамках реализации этого нового проекта, и желаю всем нам и особенно команде проекта успешной реализации и устойчивых результатов!»

В ходе мероприятия USAID объявило о выделении дополнительных средств в размере 1 млн. долларов США, направленных на поддержку женщин, занятых в сельскохозяйственном секторе Узбекистана. Эти средства будут использованы для совершенствования навыков сельских женщин в области информационных технологий и предпринимательства, расширения их возможностей для открытия коммерческих предприятий и получения штатной работы в местных компаниях.

«Более десяти лет USAID сотрудничает с правительством и частным сектором Узбекистана в области диверсификации сельскохозяйственного сектора в целях создания продукции с более высокой стоимостью, - сказала Микаэла Мередит, директор Миссии USAID в Узбекистане. - Данное соглашение придаст дополнительный импульс нашей совместной работе в стране и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора Узбекистана, в том числе розничных торговых предприятий, как внутренних, так и международных».

Проект USAID по развитию агробизнеса, инициированный в июле 2020 года, представляет собой пятилетний проект, направленный на поддержку роста доли частного сектора в сельском хозяйстве Узбекистана посредством внедрения новых технологий и методов управления во всей цепочке создания добавленной стоимости плодоовощной продукции. Данные усилия будут сконцентрированы на увеличении объема производства продукции с добавленной стоимостью в Узбекистане, вовлечении женщин и молодежи, обеспечении связи образовательных учреждений с потребностями частного сектора и содействии созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства. В рамках проекта уже начал свою деятельность Фонд развития агробизнеса, который будет софинансировать инновационные идеи частных агропредприятий по всему Узбекистану.