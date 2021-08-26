Узбекистан стал лидером по притоку иностранных инвестиций среди стран Центральной Азии

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2021 году мировая экономика увеличится на 5,6% после спада в 2020 году на 3,5%. В странах Центральной Азии также прогнозируется рост — на 3,7% за год, сообщает аналитический портал Finprom.

Наибольший рост экономики прогнозируется у Узбекистана (+4,8%) и Таджикистана (+5,3%).

Как отмечают эксперты международных институциональных компаний, ключевым фактором восстановления экономики после кризиса в странах Центральной Азии является привлечение инвестиций.

"Сегодня страны Центральной Азии активно конкурируют между собой, улучшая инвестиционный климат, что положительно сказывается на репутации региона. В последние годы достаточно высокие результаты демонстрирует Узбекистан. Так, в «докоронакризисном» 2019 году Узбекистан стал лидером по росту притока притока иностранных инвестиций. За год сумма внешних инвестиций увеличилась сразу в 2,3 раза и составила $4,2 млрд. Привлекают инвесторов в Узбекистане нефтепереработка, нефтедобыча и химическая промышленность. Наибольшую заинтересованность показали Китай, Германия, США, Россия", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Узбекистане предпринимаются беспрецедентные меры по дальнейшему формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности, которые способствуют увеличению притока иностранных инвестиций. Эти меры позволили стране улучшить свою позицию в международном рейтинге по лёгкости ведения бизнеса Doing business: в 2020 году Узбекистан поднялся на 7 позиций и занял 69-е место, что является одним из лучших показателей в регионе.

В рейтинге отмечено, что Узбекистан добился больших успехов в улучшении как минимум четырёх основных индикаторов.

«Так, страна усилила защиту миноритарных инвесторов за счёт увеличения прав акционеров и их роли в основных корпоративных решениях, уточнения структур собственности и увеличения корпоративной прозрачности. Также упростили уплату налогов, объединив два вида, и стимулировали трансграничную торговлю, введя проверки на основе оценки рисков и упростив требования к импортным документам», — подчеркивается в сообщении.

В то же время, Казахстан улучшил свою позицию в рейтинге с 28-го до 25-го места — это лучший результат в регионе, хотя по скорости развития и привлечения инвестиций страна уступает Узбекистану.

По состоянию на 1 января 2021 года сумма накопленных инвестиций в период пандемии и кризиса в странах Центральной Азии выросла на 6,7%. Наибольший рост накопленных иностранных инвестиций наблюдается в Узбекистане (+29,8%). В Казахстане рост составил всего 3,6%, в Таджикистане — 1,6%.