Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

В Узбекистане сегодня в 8:00 по местному в времени открылись избирательные участки и началось голосование на выборах президента, передает Trend со ссылкой на Uzreport.

На пост президента претендуют кандидаты от пяти политических партий.

Согласно Избирательному кодексу, участки завершат свою работу в 20:00. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 33% избирателей.

Для наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией аккредитовано более 960 международных наблюдателей. Из них более 620 - из международных организаций и 340 - зарубежных стран. Кроме того, аккредитованы более 1600 представителей национальных и зарубежных СМИ.

Для проведения президентских выборов создано 14 округов и 10 760 избирательных участков. При посольствах и консульских учреждениях образованы 54 избирательных участка в 37 государствах, а также 316 дополнительных мобильных избирательных участков в 128 городах, в том числе в 11 государствах, где не имеются дипломатические представительства Узбекистана.