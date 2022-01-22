Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос
БАКУ /Trend/ - За последние десять месяцев товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном значительно возрос, составив 96,3 миллиона долларов, передает в четверг Trend со ссылкой на узбекский Государственный комитет по статистике.
Согласно статданным, экспорт товаров и услуг в Азербайджан в январе-октябре 2021 года увеличился на 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45,3 миллиона долларов), до 61,1 миллиона долларов.
Данный показатель вырос в 16,4 раза по сравнению с показателем на начало 2021 года (3,7 миллиона долларов).
Импорт из Азербайджана в данный период увеличился на 53,8 процента по сравнению с январем-октябрем 2020 года (22,8 миллиона долларов), до 35,1 миллиона долларов.
(Автор: Натаван Рзаева)
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