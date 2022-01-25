Электроснабжение в ряде областей Узбекистана полностью восстановлено

БАКУ /Trend/ - Электроснабжение в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана полностью восстановлено, передает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского минэнерго.

По данным ведомства, также частично восстановлено электроснабжение в Ташкенте, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

Работы на электросетях страны продолжаются.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)