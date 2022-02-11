Газпромбанк планирует финансирование проекта модернизации аэропорта в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Газпромбанк рассматривает возможность участия в финансировании проекта по модернизации и управлению международного аэропорта в городе Самарканде в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Соглашение о ГЧП в рамках проекта было подписано 22 сентября 2021 года между АО "Uzbekistan Airports" и ИП ООО "AIR MARAKANDA".

В настоящий момент по проекту завершена подготовка к переходу на стадию финансового закрытия.

Согласно проекту, Газпромбанк также является финансовым консультантом в отношении финансовых и коммерческих аспектов участия ИП ООО "AIR MARAKANDA" в осуществлении данной инициативы.

Общий бюджет проекта превышает 83 миллиона долларов.Проект предполагает комплексное развитие аэропорта в Самарканде, строительство аэропортовой инфраструктуры, а также их последующую эксплуатацию. Проект реализуется одним из крупнейших EPC-подрядчиков Узбекистана – компанией Enter Engineering.

Начало эксплуатации нового международного пассажирского терминала запланировано на первый квартал 2022 года. Модернизация позволит постепенно увеличить пассажиропоток аэропорта до 1,5 миллиона пассажиров в год и обеспечить городу должный уровень приема гостей предстоящего в сентябре этого года саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Аэропорт города Самарканд имеет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. Без сомнений, благодаря усилиям участников этой инициативы аэропорт выйдет на новую ступень развития. Воплощение проекта в жизнь будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны, в том числе в разрезе увеличения туристического потока в Республику, инвестиционной привлекательности и процветания в целом. Газпромбанку интересно участие в данном проекте, он обещает стать важным событием для рынка государственно-частного партнерства Узбекистана», – отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.