В Узбекистане ведется работа по созданию альтернативных транспортно-логистических маршрутов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане ведется активная работа по созданию альтернативных транспортно-логистических маршрутов.

Об этом сообщил Trend заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

По его словам, в марте 2022 года в городе Термез состоялась рабочая встреча представителей бизнеса, крупных транспортно-логистических компаний, экспедиторских организаций и государственных органов Узбекистана, Афганистана и Пакистана по развитию перевозок по маршруту Узбекистан – Афганистан – Пакистан.

"По итогам встречи подписано более 10 документов о сотрудничестве между транспортными компаниями трех стран и определены координаторы от каждой стороны для решения вопросов, возникающих в процессе логистики", - сказал Муминов.

По словам замминистра, также ведется активная работа с китайской, кыргызской, туркменской, азербайджанской, грузинской и турецкой сторонами по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР – КНР – ЦА – Кавказ - Европа".

Муминов отметил, что в железнодорожной сфере Узбекистан укрепил сотрудничество с шестью странами - участницами транспортного коридора (Азербайджан, Китай, Туркменистан, Кыргызстан, Турция, Грузия).

По его словам, в ходе недавней встречи между руководителями железнодорожных администраций этих стран достигнута договоренность о продлении действующих скидок на тарифы на железнодорожные перевозки на 2022 год.