ОБСЕ поможет торговым узлам в Узбекистане обмениваться цифровыми данными

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ планирует начать проектную деятельность в Узбекистане в рамках программы "Продвижение "зеленых портов" и связности в Каспийском регионе".

Об этом сообщил Trend официальный представитель ОБСЕ.

"Эти мероприятия будут включать в себя улучшение возможностей взаимодействия посредством обмена цифровыми данными, содействие устойчивости в торговле и транспорте, а также расширение возможностей для женщин в секторе логистики", - сказал представитель ОБСЕ.

По его словам, ОБСЕ проведет в Узбекистане "оценку готовности к цифровым технологиям", в ходе которой будет рассмотрена способность торговых узлов обмениваться цифровыми торговыми данными.

"Мы также начнем разработку концепции "зеленого" логистического центра и предложим специализированное обучение для женщин в сфере торговли и логистики", - отметил представитель ОБСЕ.

Он добавил, что расширение возможностей подключения за счет цифровизации и повышения устойчивости торговых узлов вместе с расширением возможностей в торговле повысит общую конкурентоспособность Узбекистана как торгового центра.

Ранее рассматривалась возможность вовлечения "сухих портов" Центральной Азии в возглавляемый ОБСЕ проект по продвижению "зеленых портов" и связности в регионе Каспийского моря. Он является частью проекта ОБСЕ, цель которого - содействие процессу торговых потоков из Азии в Европу через Каспийское море, делая их более быстрыми, дешевыми и устойчивыми. Помимо Казахстана, проект ОБСЕ охватывает Азербайджан и Туркменистан.

Посредством этого инновационного флагманского проекта ОБСЕ вносит вклад в укрепление региональной устойчивости, взаимосвязанности, безопасности и экономического роста в Каспийском регионе.

Twitter: @NatavanRzayeva5