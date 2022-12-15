Объем услуг через единые центры госуслуг Узбекистана значительно возрос - министр

БАКУ /Trend/ - В 2018-2022 годах объем услуг, предоставляемых через единые центры государственных услуг в Узбекистане, увеличился в семь раз.

Об этом сказал министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкуров на международном форуме в Баку на тему "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам", передает во вторник Trend.

"С 1 января 2018 года в Узбекистане функционируют единые центры государственных услуг. На сегодня действует 138 центров", - сказал Ташкуров.

По его словам, данные центры оказывает услуги как физическим, так и юридическим лицам. За последние 5 лет было предоставлено около 42 миллионов услуг.

"В эпоху развития информационных технологий важную роль играет комплексное развитие электронных государственных услуг. Сегодня в Узбекистане работа по развитию электронного правительства, внедрение современных информационных технологий вышли на новый уровень", - добавил Ташкуров.